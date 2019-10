Fenerbahçe günlerini anlatırken Kameni’nin gözleri doldu!

Fenerbahçe’nin eski file bekçisi Carlos Kameni, sarı lacivertli forma ile geçen yıllarını ‘kötü günler’ olarak anlattı. Malaga ile anlaşan Kamerunlu kaleci, İspanyol kulüp taraftarları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Carlos Kameni Malaga’da yaptığı konuşmada, “Şükürler olsun yuvama döndüm, yeniden halkımla bir aradayım. Açıkçası iki sene benim için çok kötü geçti. Çok zordu… Malaga’ya adımımı atar atmaz evimde hissettim ve samimiyetle söylüyorum bana verdiğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Ölene kadar Malaga!

Bu iki yıl boyunca bu çok sevdiğim oyuna veda etmedim ve bunu bilerek beni kulüpten ayrılmaya zorladılar. Tutkuyla bağlı olduğum futboldan o iki sene boyunca keyif alamadım” diye konuştu.

Konuşma sırasında duygusal anlar yaşayan ve zaman zaman gözleri dolan file bekçisi, “Bu insanları, taraftarlarımı, çok özledim. Onlar bana ne kadar kötü günler geçirsem de içinde bulunduğum durumun olumlu tarafını arayıp, her zaman yaşadığım her şeyin değerini bilebilmeyi ve her sorunun çözülebileceğini öğretti” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’ye 3 yıllığına 6 milyon Euro karşılığı imza atan Kameni, kadroda yer bulamamış ancak Fenerbahçe yönetiminin sözleşme fesih tekliflerini de geri çevirmişti.

Kameni daha önce İspanyol basınına “Türkiye’de futbol camiasındaki insanlar çok tuhaf. Beni görmek onları bu kadar mı mutsuz ediyor, gösterdikleri kadar kötü müyüm diye soruyordum kendime ancak hala oynamaya devam edecek gücüm var. Bunlar beni sadece güçlendirdi” diye konuşmuştu.