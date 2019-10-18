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Fatih Terim’den Sivasspor maçı için ‘Real Madrid rotasyonu’
Süper Lig

Fatih Terim’den Sivasspor maçı için ‘Real Madrid rotasyonu’

Galatasaray’da milli takımlarından geç dönen Feghouli ve Nagatomo dinlendirilecek, Falcao riske edilmeyecek. Jimmy Durmaz, E.Taşdemir ve Andone sahaya çıkacak

18 Ekim 2019 08:23

Üç kulvarda başarı hedefleyen ve bu çerçevede sık sık rotasyon yapacağını açıklayan Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, bugünkü Sivasspor mücadelesinde de farklı bir kadro tercihine gidebilir.

Milli takımlarından geç dönen ve Cimbom'da bir idmana çıkabilen Feghouli ile Nagatomo'nun, hafta içindeki Real Madrid sınavı düşünülerek bugün yedek kalması bekleniyor. Sol bekte Emre Taşdemir, sağ kanatta ise Jimmy yer alacak.

LUYİNDAMA YETİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maç öncesi Falcao da riske edilmeyecek; Andone oynayacak. Lemina'nın yokluğunda orta saha Seri-Nzonzi ikilisine emanet olacak.

Cezalı Mariano'nun yerine de Şener forma giyecek. Hafta başından bu yana takımdan ayrı çalışan Luyindama'nın testleri ise iyi çıktı.

Son anda ağrı hissetmemesi halinde başarılı stoper ilk 11'de şans bulacak.

Galatasaray muhtemel 11’i: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Seri, Belhanda, Jimmy, Babel, Andone

Sivasspor muhtemel 11’i: Samassa, Golano, Aaron, Caner, Uğur, Mert, Fernando, Hakan, Emre, Traore, Yatabare

Son güncelleme 08:23 | 18 Ekim 2019
fatih terim galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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