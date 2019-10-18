Fatih Terim’den Sivasspor maçı için ‘Real Madrid rotasyonu’

Üç kulvarda başarı hedefleyen ve bu çerçevede sık sık rotasyon yapacağını açıklayan Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, bugünkü Sivasspor mücadelesinde de farklı bir kadro tercihine gidebilir.

Milli takımlarından geç dönen ve Cimbom'da bir idmana çıkabilen Feghouli ile Nagatomo'nun, hafta içindeki Real Madrid sınavı düşünülerek bugün yedek kalması bekleniyor. Sol bekte Emre Taşdemir, sağ kanatta ise Jimmy yer alacak.

Süper Lig 8. Hafta Demir Grup Sivasspor 18.10.2019 20.30 Türk Telekom Stadyumu #GSvDGS https://t.co/mKym69djSk pic.twitter.com/JiMYopqIzb — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 17, 2019

LUYİNDAMA YETİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maç öncesi Falcao da riske edilmeyecek; Andone oynayacak. Lemina'nın yokluğunda orta saha Seri-Nzonzi ikilisine emanet olacak.

Cezalı Mariano'nun yerine de Şener forma giyecek. Hafta başından bu yana takımdan ayrı çalışan Luyindama'nın testleri ise iyi çıktı.

Son anda ağrı hissetmemesi halinde başarılı stoper ilk 11'de şans bulacak.

Galatasaray muhtemel 11’i: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Seri, Belhanda, Jimmy, Babel, Andone

Sivasspor muhtemel 11’i: Samassa, Golano, Aaron, Caner, Uğur, Mert, Fernando, Hakan, Emre, Traore, Yatabare