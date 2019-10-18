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Fatih Terim’den 5 değişiklik
Süper Lig

Fatih Terim’den 5 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçında son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasına göre ilk 11’de 5 değişiklik yaptı.

18 Ekim 2019 20:38

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Gençlerbirliği müsabakasının 11'ine göre kadroda cezalı Mariano dışında Ryan Donk, Yuto Nagatomo, Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli'ye 11'de görev vermedi.

Sarı-kırmızılıların Sivasspor karşılaşması 11'inde Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Steven Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Ryan Babel, Younes Belhanda ve Florin Andone yer aldı.

Yedeklerde olan isimler ise; Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan ve Nagatomo.

Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina ile Mariano da sarı kart cezasından dolayı müsabakada kadrosunda yer almadı.

Öte yandan dün milli takımdan dönen ve kamp kadrosuna alınan Sofiane Feghouli de maç kadrosuna dahil edilmedi.

Son güncelleme 20:39 | 18 Ekim 2019
fatih terim galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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