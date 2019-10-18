Fatih Terim: Falcao tabi ki müsait olursa…

Süper Lig’in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor’u sahasında 3-2 yenen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından galibiyeti yorumladı. Terim, hücumları bitirmede başarılı olamadıkları için farklı skor elde edemediklerini belirtirken, Real Madrid maçı öncesinde sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında da bilgi verdi.

Terim’in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle;

“Bir defa keyifli bir maç oldu. Cuma günü keyifli başladı bence. Özellikle 11’e 11 oynadığımız ilk yarı çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarı rakip 10 kişi kaldıktan sonra rehavet oldu. Sivasspor’u da tebrik ederim.

Geçiş hücumlarımızı sonuçlandırmada başarılı olsaydık daha farklı olurdu. Devreye girdiğimizde tüm istatistiklerde öndeyiz. Belhanda kart sınırındaydı, Luyindama hem kart görmüştü hem de sakatlıktan çıkmıştı. Zorunlu değişiklikler yaptık.

İyi işler yaptık ama golleri atamadık. 2 farklı önde olduğumuzda Sivasspor’un gol atmasıyla onların umudunu kıramadık. İki Emre’den de Şener’den çok memnunum. Ömer iyi oynarken cezalı duruma düştü.

Kadrodaki bütün arkadaşlarımız oynayabilir. Falcao ağrılarının devam ettiğini söyledi. 17-18 gündür antrenmana çıkmıyor. Tabi ki müsait olursa Real Madrid’e karşı oynatmak isterim. Bu durumda da nasıl oynatabiliriz, bilmiyorum ama oynatmaya çalışacağız.

Emre Taşdemir uzun zaman oynamıyordu, böyle tempolu maçı çıkarmak kolay değil. Kramp sonrasında onu da çıkarmak zorunda kaldık. Mevkilerin kendi içlerindeki seviyeli rekabeti bize olumlu yansıyacaktır.”