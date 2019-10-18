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Ersun Yanal futbolcularını uyardı: ‘Bu alanda ligin en kötü…’
Süper Lig

Ersun Yanal futbolcularını uyardı: ‘Bu alanda ligin en kötü…’

Fenerbahçe, 7 haftada maç başı 12.3 faulle ligin en az sertlikle oynayan takımı. Kanarya’nın hocası, oyuncularından daha fazla pres ve top çalma denemesi yapmalarını istedi

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 18 Ekim 2019 08:29

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularından daha sert futbol istiyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 7 haftada maç başına 12.3 faulle ligin en az faul yapan takımı.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Tecrübeli hoca da oyuncularına bu istatistiği işaret edip topa sert olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu:

“Daha agresif oynayıp topun sahibi olmalıyız. Mümkün olduğunca çabuk presle topu alma yönünde çaba sarfetmeliyiz. Gerekirse doğru yerlerde doğru fauller yapabilirsiniz.”

En az top çalma denemesi yapan 5. takım olduklarını, maç başına sadece 23.6 top çalma denemesi yaptıklarını, maç başına top çalma oranının sadece 14.7 olduğunu, bu istatistikle de ligin en kötü 6. takımı olduklarını vurgulayan Yanal, daha agresif olmaları gerektiğini, rakibe 2. ve 3. bölgede baskı yaparak, daha fazla top çalma denemeleri yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

Kanarya ayrıca maç başına 63 kezle en fazla kısa pas hatası yapan takım. Oyuncular pas hataları konusunda da uyarıldı.

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Son güncelleme 08:34 | 18 Ekim 2019
ersun yanal Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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