Diagne’den Galatasaray ve Falcao için çok konuşulacak sözler!

Galatasaray’ın sezon başında Club Brugge’e kiraladığı Diagne Belçika’da Het Nieuwsblad gazetesine verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın Falcao transferi için büyük bir fedakarlık yaptığını ifade eden Diagne, “Galatasaray, Falcao’nun transferi için hem manevi hem de maddi olarak büyük fedakarlıklar yaptı” dedi.

‘ADAMA TOP ATMIYORLAR’

Galatasaray benim yerime Radamel Falcao’yu aldığında karıma dedim ki: “Bak göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden daha iyi. Ama top alamazsa, gol atamaz. Adama top atmıyorlar. Sorun şu ki Galatasaray’da herkes kendisi için oynuyor” ifadelerini kullandı.

‘İSTENEN GOLLERİ ATAMAZSANIZ…’

Galatasaray’da her zaman başarılı olmak zorunda olunması gerektiğinin de altını çizen Diagne, “Galatasaray taraftarı dünyanın en iyi taraftarı olduğunu düşünüyor ve taraftarlar her maçın kazanılmasını istiyor. Maçta etkisiz kalırsanız ve sizden istenen golleri atamazsanız taraftar sizi her zaman eleştirir ve pek de iyi davranmaz. Galatasaray’da oynarken her zaman çok sıkı bir şekilde çalıştım ve son ana kadar mücadele ettim. Belçika’ya geldiğim zaman hemen bir kupa aldım, Galatasaray’da da bu durum böyle olmuştu.

‘DELİ HAREKETLERİ YAPMIYORUM’

Türkiye’de attığım golden sonra King Kong maskesi taktım! Bazı insanların hakkımda söylediği sözler beni deli ediyor. Ben deli hareketleri yapmıyorum, ben böyleyim. Maçta bir gol attığım zaman insanları eğlendirmek istiyorum, insanların bunu sevdiğini biliyorum.

‘TÜRKİYE’DE LAKABIM KİNG KONG!’

Türkiye’de benim bir lakabım var, o da King Kong! Kasımpaşa’nın taraftar forumlarına girdiğiniz zaman bana olan desteği ve sevgiyi görebilirsiniz! King Kong demek “yöneten, yön veren” demektir. Benim için durum bu, diğerlerine hükmetmek ve takımda şef olmak. Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Club Brugge’de de çok iyi antrenman programları var ancak benim işim sürekli top sürmek, takımı atağa kaldırmak değil. Bunu yapacak olan takımda bazı oyuncular var, bu benim işim değil. Her zaman basit çalışmaya ve basit olmaya özen gösteririm; Doğru yerde ol, topu takip et ve skor yapmaya çalış. Takımda her şeyi yapamazsın, ben en iyi bildiğim şeyi yapmak istiyorum.

‘BALOTELLİ İLE HİKAYEMİZ BENZER’

16 yaşında profesyonel bir futbolcu olmak hayaliyle Senagal’den babamın yaşadığı yer olan İtalya’ya taşındım. Çok ciddi zorluklar çektim, Serie D’de oynadım. Takım arkadaşım Mario Balotelli’nin kardeşi Enock Balotelli’ydi ve ondan dolayı da Mario Balotelli’yi tanıyorum. İkimizin de yükseliş hikayesi birbirine benziyor” dedi.