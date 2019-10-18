SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesinde elendi
Çağla Büyükakçay, Macaristan’da yarı finalde
Tenis

Çağla Büyükakçay, Macaristan’da yarı finalde

Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki toplam 60 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, yarı final vizesini aldı.

18 Ekim 2019 19:06

Haftaya dünya sıralamasının 185. basamağında başlayan Çağla Büyükakçay, Kiskut Open Turnuvası’nda sırasıyla 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Katarina Zavatska’yı ve Belçikalı Maryna Zanevska’yı eleyerek geldiği çeyrek finalde Paraguaylı Veronica Cepede Royg ile karşılaştı.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı ve dünya 142 numarası Royg’u 5-7, 6-1, 6-3’lük setlerle mağlup eden Çağla Büyükakçay adını son dörde yazdırmasını bildi.

Son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen Büyükakçay, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Danka Kovinic’i eleyerek son dörde kalan Rumen Irina Maria Bara ile mücadele edecek. 18 Ekim 2019 Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası`nda 9. gün heyecanı Türk basınının unutulmaz ismi anısına düzenlenen ve 552 kişinin katıldığı dev organizasyon keyifli ve çekişmeli maçlarıyla 9. gününde tüm hızıyla devam ediyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:06 | 18 Ekim 2019
Çağla Büyükakçay Kiskut Open tenis
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Bugün - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
Yarın - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR