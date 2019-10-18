Beşiktaş’ta 3 adaylı başkanlık seçimi! İşte listeler…

Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları yönetim kurulu listelerini divan başkanlığına teslim etti.

Hürser Tekinoktay, kendisi dahil 9 as ve 5 yedek toplam 14 kişiden oluşan listesini ilk teslim eden isimdi. Onu Ahmet Nur Çebi izledi. Serdal Adalı ise teslim süresinin bitimine 3 dakika kala listesini divana sundu.

Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar, pazar günkü seçim öncesi adaylara başarılar diledi. Seçimde yaklaşık 14 bin 600 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Günün sürprizini ise iddialı adaylar arasında gösterilen İsmail Ünal yaptı. Ünal, çok adaylı bir seçimin Beşiktaş'a yarar getirmeyeceğini belirterek adaylıktan çekildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı, tek bir isim altında birleşilmesi gerektiğini belirterek “Kongre üyelerine sesleniyorum. Birlik ve beraberlik talep edin. Güçlerimizi birleştirerek içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim” dedi.

Kulislerde Serdal Adalı lehine çekildiği belirtilen İsmail Ünal'ın bu yönde bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

SERDAL ADALI’NIN LİSTESİ AHMET NUR ÇEBİ HÜRSER TEKİNOKTAY ASİL ÜYELER ASİL ÜYELER ASİL ÜYELER Emin Önal Adnan Dalgakıran Tamer Mert Hüseyin Yücel Emre Kocadağ Emre Esen Doğan Küçükemre Fatih Hakan Avşar Temuçin Tüzecan Ahmet Selçuk Sert Kemal Erdoğan Emir Tamer Ahmet Akçelik Enis Ulusoy M. Bilal Özokur Hicabi Gökdereli Erdal Torunoğulları Ercan Ozan Yücel Biçer Berkan Gocay Levon Dökmeciyan Melih Aydoğdu Mesut Urgancılar Ersan Aksoylu YEDEKLER YEDEKLER YEDEKLER Süha Taşpolatoğlu Umut Şenol Aker Çıtak Kemal Çiloğlu Bilgehan Sürmen Murat Geçgil Erdal Karacan Hakan Daltaban Mehmet Terzi A. Oğuz Uçanlar Fırat Fidan Çağrı Göksel Uğur Fora Ali Efe Bezci Tunga Fişekçioğlu

Serdal Adalı: `Talisca da gelir, daha iyisi de gelir...` Beşiktaş`ta başkan adaylarından Serdal Adalı, TRT Spor yayınına katıldı. Projelerini anlatan Adalı, ekonomik koşulların düzelmesiyle Anderson Talisca`nın da çok daha önemli isimlerin de Beşiktaş forması giyeceğini söyledi. İlgili Haberi Oku