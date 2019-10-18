SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… NYT’tan bomba Türkiye analizi: Anlaşma Türkiye için birçok açıdan…
Beşiktaş’ta 3 adaylı başkanlık seçimi! İşte listeler…
Süper Lig

Beşiktaş’ta 3 adaylı başkanlık seçimi! İşte listeler…

Beşiktaş'ta hafta sonu yapılacak seçim öncesinde adayların listeleri belli oldu. Hürser Tekinoktay, A.Nur Çebi ve Serdal Adalı, yönetim kurulu listelerini divan başkanlığına teslim etti. Tekinoktay, divan başkanı Tevfik Yamantürk’e tepki göstererek avukatını yolladı

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 18 Ekim 2019 08:01

Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları yönetim kurulu listelerini divan başkanlığına teslim etti.

Hürser Tekinoktay, kendisi dahil 9 as ve 5 yedek toplam 14 kişiden oluşan listesini ilk teslim eden isimdi. Onu Ahmet Nur Çebi izledi. Serdal Adalı ise teslim süresinin bitimine 3 dakika kala listesini divana sundu.

Divan  Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar, pazar günkü seçim öncesi adaylara başarılar diledi. Seçimde yaklaşık 14 bin 600 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Günün sürprizini ise iddialı adaylar arasında gösterilen İsmail Ünal yaptı. Ünal, çok adaylı bir seçimin Beşiktaş'a yarar getirmeyeceğini belirterek adaylıktan çekildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı, tek bir isim altında birleşilmesi gerektiğini belirterek “Kongre üyelerine sesleniyorum. Birlik ve beraberlik talep edin. Güçlerimizi birleştirerek içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim” dedi.

Kulislerde Serdal Adalı lehine çekildiği belirtilen İsmail Ünal'ın bu yönde bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

SERDAL ADALI’NIN LİSTESİ AHMET NUR ÇEBİ HÜRSER TEKİNOKTAY
ASİL ÜYELER ASİL ÜYELER ASİL ÜYELER
Emin Önal Adnan Dalgakıran Tamer Mert
Hüseyin Yücel Emre Kocadağ Emre Esen
Doğan Küçükemre Fatih Hakan Avşar Temuçin Tüzecan
Ahmet Selçuk Sert Kemal Erdoğan Emir Tamer
Ahmet Akçelik Enis Ulusoy M. Bilal Özokur
Hicabi Gökdereli Erdal Torunoğulları Ercan Ozan
Yücel Biçer Berkan Gocay Levon Dökmeciyan
Melih Aydoğdu Mesut Urgancılar Ersan Aksoylu
YEDEKLER YEDEKLER YEDEKLER
Süha Taşpolatoğlu Umut Şenol Aker Çıtak
Kemal Çiloğlu Bilgehan Sürmen Murat Geçgil
Erdal Karacan Hakan Daltaban Mehmet Terzi
A. Oğuz Uçanlar Fırat Fidan Çağrı Göksel
Uğur Fora Ali Efe Bezci Tunga Fişekçioğlu

 

17 Ekim 2019 Serdal Adalı: `Talisca da gelir, daha iyisi de gelir...` Beşiktaş`ta başkan adaylarından Serdal Adalı, TRT Spor yayınına katıldı. Projelerini anlatan Adalı, ekonomik koşulların düzelmesiyle Anderson Talisca`nın da çok daha önemli isimlerin de Beşiktaş forması giyeceğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:10 | 18 Ekim 2019
Ahmet Nur Çebi beşiktaş Hürser Tekinoktay serdal adalı
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Bugün - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
Yarın - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR