İbrahim Turgut Karaoğlu. 1945 doğumlu. 74 yaşında. Ertuğrul Akbay Turnuvası'nın en yaşlısı.

42 yıllık ressam olan ve 100'ün üzerinde ödül alan Karaoğlu “Turnuvaya Ertuğrul Akbay için katıldım. Zor durumdaydım ama geldim. SÖZCÜ gazetesini okumaya o kadar alıştım ki. Her gün 3 tane alıyorum. Birilerinin kapısına bırakıyorum okusunlar diye. Yazarlarının hepsinin alınlarından öpüyorum. Yürekliler. Hepsine helal olsun” dedi. Karaoğlu, tenis sevdasını şöyle anlattı: 20 yıldır tenisle uğraşıyorum. Gençlere söyleyeceğim şey şu: Spora önem versinler. Her spor iyi ama tenis bambaşka. Torunumu 1.5 yaşında cimnastiğe başlattık. 2.5 yaşında eline raket aldı. 5.5 yaşında şimdi. Çok iyi durumda. Backhand, forehand, sağ el, sol el. Her şekilde vuruyor. Kızımın da şirketler arası turnuvalarda Türkiye ve dünya şampiyonlukları bulunuyor.”