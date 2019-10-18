SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu'ndan gar ihalesi için ikinci tepki: İstanbul adına çok öfkeliyim!
Akhisarspor sahasında hata yapmadı
TFF 1.Lig

Akhisarspor sahasında hata yapmadı

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de haftanın açılış mücadelesinde Erhan ve Aykut'un golleriyle Eskişehirspor'u 2-1 yendi.

18 Ekim 2019 21:48

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Akhisarspor, Eskişehirspor’u sahasında 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Akhisarspor puanını 16’ya yükseltirken, Eskişehirspor -5 puanla son sırada yer aldı.

Öte yandan konuk takımda da kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun, 45+1. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Emre Malok, Deniz Turgut, Oğuz Kağan Çalışır

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Muhammet Reis (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Erhan Çelenk, Burhan Eşer (Dk. 71 Onur Ayık), Aykut Çeviker, Rotman, Cikalleshi (Dk. 87 Hadzic)

Eskişehirspor: Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş, Furkan Balaban, Sezgin Coşkun, Cemali Sertel (Dk. 46 Bedirhan Altunbaş), Berkay Dabanlı, Issah, Sekidika, İbrahim Halil Öner (Dk. 86 Mehmet Feyzi Yıldırım), Milinkovic, Emre Güral (Dk. 62 Sissoko)

Goller: Dk. 32 Erhan Çelenk, Dk. 59 Aykut Çeviker (Akhirsarspor), Dk. 54 Sekidika (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 38 Milinkovic, Dk. 77 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 79 Muhammet Reis (Akhirsarspor)

Son güncelleme 21:48 | 18 Ekim 2019
Akhisarspor eskişehirspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Galatasaray
8 3 13
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Sivasspor
8 3 12
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Bugün - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
Yarın - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR