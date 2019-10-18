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2019 Kadınlar Dünya Kupası’nı 1,12 milyar kişi izledi
Milli Takımlar

2019 Kadınlar Dünya Kupası’nı 1,12 milyar kişi izledi

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 1,12 milyar kişi tarafından izlendi ve organizasyon tarihinin en fazla izlenen turnuvası oldu.

18 Ekim 2019 16:15

FIFA’nın yayımladığı rapora göre 1,12 milyar kişinin izlediği 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, izlenme rekoru kırdı.

ABD’nin, Hollanda’yı 2-0 mağlup ederek 4. kez şampiyonluğa ulaştığı final maçı ise 260 milyon kişi tarafından canlı izlenerek, turnuva tarihinde en fazla takip edilen mücadele oldu.

Daha önce en çok izlenen turnuva olan Kanada’daki 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 764 milyon kişi tarafından izlenmişti.

2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali’nde, Hollanda’yı 2-0 yenen ABD, üst üste 2. toplamda 4. kez şampiyon olmuştu.

13 Ekim 2019 Kadın Golbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu Almanya`da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail`i 8-6 yenen Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:21 | 18 Ekim 2019
ABD izlenme rekoru Kadınlar Dünya Kupası rekor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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