2019 Kadınlar Dünya Kupası’nı 1,12 milyar kişi izledi

FIFA’nın yayımladığı rapora göre 1,12 milyar kişinin izlediği 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, izlenme rekoru kırdı.

ABD’nin, Hollanda’yı 2-0 mağlup ederek 4. kez şampiyonluğa ulaştığı final maçı ise 260 milyon kişi tarafından canlı izlenerek, turnuva tarihinde en fazla takip edilen mücadele oldu.

Daha önce en çok izlenen turnuva olan Kanada’daki 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 764 milyon kişi tarafından izlenmişti.

2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali’nde, Hollanda’yı 2-0 yenen ABD, üst üste 2. toplamda 4. kez şampiyon olmuştu.

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