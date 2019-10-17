Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli’yi kutladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Rusya’nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang’u yenerek dünya şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi tebrik etti.

Karaman “Sporun her dalında yarışan ve başarıyı amaçlayan tüm çocuklarımızı özellikle de kız çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Busenaz, Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Umarım olimpiyatlarda da aynı başarıyı gösterecek ve ülkemizi hakkıyla temsil edecektir” dedi. Trabzonspor`un kombine satışları bitti Bu sezon UEFA Avrupa Ligi`nde de mücadele eden Trabzonspor`da kombine satışlarının sona erdiği açıklandı. İlgili Haberi Oku