Son dakika! Alanyaspor maçının tekrarı için Fenerbahçe’nin Tahkim Kurulu’na yaptığı başvuru reddedildi

Son dakika! Süper Lig’in dördüncü haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından sarı-lacivertlilerin kural hatası gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarı yönünde TFF’ye yaptığı başvurular reddedildi.

TFF’ye başvuruda bulunan Fenerbahçe’nin itirazı 1 Ekim’de geri çevrilmişti. Daha sonra Fenerbahçe, Tahkim Kurulu’na giderken karar Fenerbahçe’nin aleyhine oldu. Yapılan açıklamada “Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi.

Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30’da Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil’in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe`de taktik çalışma! Antrenmandan kareler... Denizlispor maçına hazırlanan Fenerbahçe milli takımdan dönen futbolcuların katılımıyla taktik antrenman yaptı. İlgili Haberi Oku