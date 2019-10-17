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Serdal Adalı: ‘Talisca da gelir, daha iyisi de gelir…’
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Serdal Adalı: ‘Talisca da gelir, daha iyisi de gelir…’

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, TRT Spor yayınına katıldı. Projelerini anlatan Adalı, ekonomik koşulların düzelmesiyle Anderson Talisca'nın da çok daha önemli isimlerin de Beşiktaş forması giyeceğini söyledi.

17 Ekim 2019 23:38

Beşiktaş’ın 20 Ekim pazar günü yapacağı seçimde başkan adayı olan isimlerden Serdar Adalı vaatlerini açıkladı. TRT Spor’a konuşan Serdal Adalı devre arasında forvet transferi yapacaklarını söylerken ekonomik sıkıntıları gidermeleri halinde Talisca hatta daha iyi futbolcuları getirebileceklerini söyledi.

Serdal Adalı’nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde: “Burak Yılmaz’ın bazı talihsiz sakatlıkları oldu. Aslında forvet transferi için son güne kadar uğraştık. Vincent Aboubakar için çalışmalar yaptık. Gelir gelmez oynayacak bir forvete ihtiyacımız vardı. Taraftardan da baskı geldi. Yüzde yüz fayda getireceğini düşünmediğimiz bir transfer yapmadık” dedi.

‘Sıkıntıları çözersek Talisca da gelir daha iyisi de’

Ekonomik sıkıntıların altıını çizen Adalı, “Elbette taraftarımızı mutlu etmek isteriz. Daha önce ettik. Binlerce taraftarın karşılayacağı futbolcuları transfer etmek isteriz ama ekonomik şartlar şu anda izin vermiyor. Devre arasında transfer düşüncemiz var. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Ciddi bir scout ekibimiz var. Çalışmalara başladık. Ocak ayında mutlaka forvet alacağız. Ekonomik sıkıntıları çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir. Almak istedikten sonra gider alırız” diye konuştu. 17 Ekim 2019 SON DAKİKA İsmail Ünal adaylıktan çekildi! Beşiktaş`ta başkan adaylarının listeleri belli oldu Beşiktaş`ın başkan adaylarından İsmail Ünal, adaylıktan çekildi. Bugün listelerini Divan Kurulu`na teslim edecek olan başkan adayları; Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay`ın listeleri belli oldu. Adayların oy pusulalarının renkleri de açıklandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:38 | 17 Ekim 2019
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