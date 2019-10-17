SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Erdoğan – Mike Pence görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü
Roger Federer, 2020 Fransa Açık’a katılacak!
Tenis

Roger Federer, 2020 Fransa Açık’a katılacak!

İsviçreli tenisçi Roger Federer, "Gelecek yıl düzenlenecek Fransa Açık'ta yine mücadele edeceğim. Ama öncesinde bir süre ara vereceğim" dedi.

17 Ekim 2019 19:45

Dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek yıl Fransa Açık’a katılacağını açıkladı. ABD basınına açıklamalarda bulunan Federer, ileri yaşı nedeniyle 2016 ile 2018 sezonları arasında yer almamayı tercih ettiği sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık hakkında konuştu.

Bu yıl katıldığı Fransa Açık’ta yarı finalde ezeli rakibi İspanyol Rafael Nadal’a elenen 38 yaşındaki Federer, “Gelecek yıl düzenlenecek Fransa Açık’ta yine mücadele edeceğim. Ama öncesinde bir süre ara vereceğim. Ailemle zaman geçirmeye ve tatil yapmaya da ihtiyacım olacak.” ifadelerini kullandı.

Bu sezon olduğu gibi gelecek yıl da bütün grand slam turnuvalarında yer alacak Federer, hafta başında yaptığı açıklamada, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na da katılmayı hedeflediğini belirtmişti. Federer’in kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor. 17 Ekim 2019 Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası`nda 8. gün heyecanı Türk basınının unutulmaz ismi anısına düzenlenen ve 552 kişinin katıldığı dev organizasyon keyifli ve çekişmeli maçlarıyla 8. gününde tüm hızıyla devam ediyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:46 | 17 Ekim 2019
Fransa Açık roger federer Tokyo 2020 Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
19/10/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR