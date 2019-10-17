Roger Federer, 2020 Fransa Açık’a katılacak!

Dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek yıl Fransa Açık’a katılacağını açıkladı. ABD basınına açıklamalarda bulunan Federer, ileri yaşı nedeniyle 2016 ile 2018 sezonları arasında yer almamayı tercih ettiği sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık hakkında konuştu.

Bu yıl katıldığı Fransa Açık’ta yarı finalde ezeli rakibi İspanyol Rafael Nadal’a elenen 38 yaşındaki Federer, “Gelecek yıl düzenlenecek Fransa Açık’ta yine mücadele edeceğim. Ama öncesinde bir süre ara vereceğim. Ailemle zaman geçirmeye ve tatil yapmaya da ihtiyacım olacak.” ifadelerini kullandı.

Bu sezon olduğu gibi gelecek yıl da bütün grand slam turnuvalarında yer alacak Federer, hafta başında yaptığı açıklamada, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na da katılmayı hedeflediğini belirtmişti. Federer’in kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor. Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası`nda 8. gün heyecanı Türk basınının unutulmaz ismi anısına düzenlenen ve 552 kişinin katıldığı dev organizasyon keyifli ve çekişmeli maçlarıyla 8. gününde tüm hızıyla devam ediyor. İlgili Haberi Oku