Real Madrid’de Galatasaray öncesi Bale sorunu!

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid’de milli maç arasında sakatlanan Gareth Bale’in durumunun ciddi olduğu ortaya çıktı.

İspanya basınından AS’ta yer alan habere göre; Bale’in yapılan testler sonucunda Mallorca maçında oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.

“G.SARAY MAÇINDA OYNAMASI ZOR”

Galli yıldızın, Galatasaray karşılaşmasında ise sahada yer almasının zor olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun El Clasico’ya ise yetişebileceği vurgulandı.

Gareth Bale, EURO2020 Elemeleri’nde oynanan Galler-Hırvatistan maçının son dakikalarında sakatlanmıştı.

Galatasaray ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nin 3. hafta maçında 22 Ekim Salı günü TT Stadı’nda karşılaşacak.