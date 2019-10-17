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Real Madrid’de Galatasaray öncesi Bale sorunu!
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid’de Galatasaray öncesi Bale sorunu!

Galler ile Hırvatistan arasında oynanan maçta sakatlanan Real Madrid'in yıldız ismi Gareth Bale'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray karşılaşmasında oynamasının zor olduğu belirtildi.

17 Ekim 2019 08:32

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid’de milli maç arasında sakatlanan Gareth Bale’in durumunun ciddi olduğu ortaya çıktı.

İspanya basınından AS’ta yer alan habere göre; Bale’in yapılan testler sonucunda Mallorca maçında oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.

“G.SARAY MAÇINDA OYNAMASI ZOR”

Galli yıldızın, Galatasaray karşılaşmasında ise sahada yer almasının zor olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun El Clasico’ya ise yetişebileceği vurgulandı.

Gareth Bale, EURO2020 Elemeleri’nde oynanan Galler-Hırvatistan maçının son dakikalarında sakatlanmıştı.

Galatasaray ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nin 3. hafta maçında 22 Ekim Salı günü TT Stadı’nda karşılaşacak.

Son güncelleme 08:32 | 17 Ekim 2019
galatasaray Gareth Bale Real Madrid sakatlık
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OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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