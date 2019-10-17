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Metin Diyadin: ‘Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız’
Süper Lig

Metin Diyadin: ‘Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız’

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Beşiktaş'ı konuk edecekleri karşılaşmanın final niteliği taşıdığını belirtti ve "Beşiktaş'ın şu anki puanı, mevcut kadro kalitesinin puanı değil" diye konuştu.

17 Ekim 2019 19:58

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Süper Lig’de 19 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları maç öncesinde, “Tüm maçları final niteliğinde oynamak durumundayız.” dedi. Karşılaşma öncesinde AA muhabirine konuşan tecrübeli teknik adam, “Beşiktaş lige kötü başladı ancak talihsizlikler yaşadılar. Bazı maçlarda eksik kaldılar. Beşiktaş’ın şu anki puanı, mevcut kadro kalitesinin puanı değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş’ın oyuncu kadrosunun ve kalitesinin belli olduğuna dikkati çeken Diyadin, “Bizim için rakip açıkçası fark etmiyor. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var ama taraftar desteğiyle iç sahadaki her maçı olduğu gibi Beşiktaş maçını da final gibi oynamak zorundayız. Kendi elimizdeki oyuncuların profiline ve yapısına göre bir oyun tarzıyla mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 17 Ekim 2019 Ziraat Türkiye Kupası 4. tur programı açıklandı Ziraat Türkiye Kupası`nda 4. tur programı açıklanırken, Fenerbahçe`nin Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda oynayacağı maçın tarihi 30 Ekim Çarşamba... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:58 | 17 Ekim 2019
ankaragücü beşiktaş metin diyadin MKE Ankaragücü süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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