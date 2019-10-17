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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia | Euroleague
Euroleague

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia | Euroleague

Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko konuğu Baskonia'yı 87-80 yendi. Fenerbahçe Beko bu sezon ilk galibiyetini alırken Nando De Colo, 39 sayıyla maça damga vurdu.

17 Ekim 2019 22:47

THY Euroleague’de normal sezonun 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Baskonia’yı konuk etti. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Baskonia’yı 87-80’lik skorla mağlup etti ve ilk galibiyetini almış oldu.

Baskonia ise üçüncü haftada ikinci kez mağlup oldu. Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Nando De Colo, 39 sayı kaydederek maça damga vurdu. De Colo ayrıca 44 verimlilik puanı ile kariyer rekorunu kırdı. Temsilcimizde başka bir oyuncu çift hanelere çıkamadı.

Konuk ekipte ise Tornike Shengelia 18 sayıyla takımının en skorer oyunucuydu. 17 Ekim 2019 Birsel Vardarlı Demirmen: `Bu sene de ligi domine edeceğiz gibi duruyor` Profesyonel spor kariyerini geçen sezonun bitiminde sonlandıran Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı`nın önemli ismi Birsel Vardarlı Demirmen, önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:58 | 17 Ekim 2019
Baskonia euroleague Fenerbahçe Beko Nando de Colo
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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