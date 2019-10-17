MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia | Euroleague

THY Euroleague’de normal sezonun 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Baskonia’yı konuk etti. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Baskonia’yı 87-80’lik skorla mağlup etti ve ilk galibiyetini almış oldu.

Baskonia ise üçüncü haftada ikinci kez mağlup oldu. Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Nando De Colo, 39 sayı kaydederek maça damga vurdu. De Colo ayrıca 44 verimlilik puanı ile kariyer rekorunu kırdı. Temsilcimizde başka bir oyuncu çift hanelere çıkamadı.

Konuk ekipte ise Tornike Shengelia 18 sayıyla takımının en skorer oyunucuydu. Birsel Vardarlı Demirmen: `Bu sene de ligi domine edeceğiz gibi duruyor` Profesyonel spor kariyerini geçen sezonun bitiminde sonlandıran Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı`nın önemli ismi Birsel Vardarlı Demirmen, önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku