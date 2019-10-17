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Galatasaray’da Radamel Falcao ve Mario Lemina, Sivasspor maçında yok!
Süper Lig

Galatasaray’da Radamel Falcao ve Mario Lemina, Sivasspor maçında yok!

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Mario Lemina, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

17 Ekim 2019 21:42

Süper Lig’in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina bulunmadı. Milli takım kamplarından bugün dönen Florin Andone, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray’ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

Hazırlıklar tamamlandı

Galatasaray, yaptığı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Koordinasyon ve sürat çalışmasıyla süren antrenmanın, 5’e 2 dar alan oyunu ile sürdüğü aktarıldı. Pas oyununa yönelik taktik çalışma yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi. 17 Ekim 2019 Florin Andone`den Real Madrid yorumu! `Eğer maçtan önce bir tercih hakkım olsaydı...` Galatasaray`ın Rumen golcüsü Florin Andone, Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi`nde Real Madrid ile oynayacağı maçtan önce önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:42 | 17 Ekim 2019
Demir Grup Sivasspor galatasaray Mario Lemina radamel falcao süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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