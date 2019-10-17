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Galatasaray set vermedi
Voleybol

Galatasaray set vermedi

Bursa Büyükşehir Belediyesini ile karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta, rakibini 3-0 mağlup etti.

17 Ekim 2019 16:14

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Ci Group 5. TSYD Voleybol Turnuvası’nın ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 3-0 yendi.

Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar ilk seti 25-20 kazanıp 1-0 öne geçti. İkinci sette de rahat bir oyun sergileyen Galatasaray, seti 25-16 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette de yeşil-beyazlılara geçit vermeyen Galatasaray, 25-15’lik sonuçla salondan 3-0 galip ayrıldı.

Üç gün sürecek ve lig usulü oynanan turnuvada Galatasaray yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor’la karşı karşıya gelirken, Bursa ekibi de Arkasspor’la kozlarını paylaşacak.

Son güncelleme 16:14 | 17 Ekim 2019
galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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