Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? Galatasaray R. Madrid maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın 3. maçı için geri sayım başladı. Galatasaray dev rakibini sahasında yenerek ilk üç puanını almak istiyor. Peki, Galatasaray – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Dev maç için sadece günler kaldı. 22 Ekim Salı günü saat 22:00’de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak müsabakanın biletlerinin 175 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlarla Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1-PSG 6 Puan 2-Club Brugge 2 Puan 3-Galatasaray 1 Puan 4-Real Madrid 1 Puan