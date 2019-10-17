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Galatasaray evinde Sivasspor’a hiç puan vermedi
Süper Lig

Galatasaray evinde Sivasspor’a hiç puan vermedi

İki takım arasında geride kalan 26 lig maçının 17'sini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı. Galatasaray, Sivasspor ile evinde oynadığı 13 maçta da galip geldi.

17 Ekim 2019 12:14

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 26 maçtan 17’sini sarı-kırmızılılar, 5’ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray’ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas’taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı.

17 Ekim 2019 Eksik Galatasaray, Sivasspor`u ağırlıyor Galatasaray, Süper Lig`in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor`u ağırlayacak. Sakatlıkları bulunan Falcao, Luyindama ve Lemina`nın forma giymesi beklenmezken, sarı kart cezalısı Mariano da sahadaki yerini alamayacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig`de sahasında çıktığı son 39 maçta mağlup olmadı İlgili Haberi Oku

GALATASARAY EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Sivasspor’a evinde puan yitirmedi.

İki takım arasında İstanbul’da yapılan 13 lig maçında da Galatasaray galip geldi.

Sivas ekibi rakibine deplasmanda 10 gol atabildi, kalesinde ise 32 gol gördü.

Son güncelleme 12:14 | 17 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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