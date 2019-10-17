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Fenerbahçe Baskonia maçı saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Baskonia maçı hangi kanalda?
Euroleague

Fenerbahçe Baskonia maçı saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Baskonia maçı hangi kanalda?

THY Euroleague'in 3. haftasında bu akşam Fenerbahçe, Baskonia'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Saski Baskonia maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte EuroLeague'de Fenerbahçe'nin maçına dair detaylar...

17 Ekim 2019 13:09

EuroLeague’e kötü başlayan Fenerbahçe galibiyet peşinde. İspanyol ekibi Saski Baskonia’yı mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Şimdi gözler bu akşamki mücadeleye çevrildi. İşte Fenerbahçe Baskonia maçının saati ve detayları…

FENERBAHÇE BASKONİA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ülker Sports Arena’da 17 Ekim Perşembe günü oynanacak olan mücadele TSİ 20:45’te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

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AVRUPA’DA 512. MÜSABAKA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 512. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 511 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi’nde ise 309 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 125 kez mağlup oldu. Fenerbahçe ile Baskonia, Avrupa kupalarında 24. kez karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 13:09 | 17 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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