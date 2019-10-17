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Federasyonun sitesini hacklediler! ‘Özel sporcularımızın asker selamı…’
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Federasyonun sitesini hacklediler! ‘Özel sporcularımızın asker selamı…’

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun web sitesi hacklendi. Federasyon Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada "Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız, özel sporcularımızın asker selamı vermesi belli ki biri veya birilerini rahatsız etmiş" dedi.

17 Ekim 2019 12:07

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı”na destek açıklaması yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun web sitesi, saldırıya uğradı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız, özel sporcularımızın asker selamı vermesi belli ki biri  veya birilerini rahatsız etmiş. Değil web sitemizin hacklenmesi, canımızı alsalar, ülkemizin ve askerimizin yanında dimdik durmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak duruşlarından taviz vermeyeceklerinin altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

“Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak biz kocaman bir aileyiz ve özel sporcular ailesi olarak Suriye’nin kuzeyinde “Barış Pınarı Harekatı”na katılan tüm Mehmetçiklerimizin ayağına taş değmesin diyor, başarılı bir harekatı tamamlayıp sağ salim ülkemize dönmeleri için dua ediyoruz. Web sitemizin hacklenmesi ile ilgili gerekli bilişim ve yasal işlemlerin takipçisiyiz.”

Son güncelleme 12:09 | 17 Ekim 2019
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