Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nda 8. gün heyecanı

Mart ayında kaybettiğimiz Türk basınının duayen gazetecisi Ertuğrul Akbay’ın anısına ilk kez düzenlenen tenis turnuvası 8. gününde tüm hızıyla devam ediyor.

Etiler Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı ve Türk Tenis Federasyonu’nun himayesindeki organizasyon tüm tenis severler tarafından büyük beğeni topluyor.

20 Ekim’deki ödül töreniyle tamamlanacak turnuvada toplam 552 tenisçi korta çıkacak.

Türkiye’nin farklı illerinden katılım olması turnuvanın başarısını gösterdi.

İŞTE BUGÜNÜN PROGRAMI

11:30 | Gülin Gali – Gökçe Nur Temel (45+ Tek Kadınlar)

13:30 | İhsan Gali – Mehmet Selçuk Yurttutan (55+ Tek Erkekler)

13:30 | S.Deniz Gediz – Güney Toprak (40+ Tek Kadınlar)

14:30 | Serpil Yıldırım – Sema Karaçoban (55+ Tek Kadınlar)

14:30 | Canan Yalazı – Günnur Algın (45+ Tek Kadınlar)

15:00 | Denis Savitsky / Çağrı Çimen Draman – Ercan Zorlu / Işıl Çayırlı (35+ Karışık Çiftler)

16:00 | Ahmet Rıza Esmer – Ziya Can Özler (55+ Tek Erkekler)

16:00 | Mustafa Metin – Özcan Arıklı (60+ Tek Erkekler)

16:30 | Alican Babalıoğlu – Cevdet Umut Kadıoğlu (40+ Tek Erkekler)

16:00 | İsmet Özbakır – Mehmet Tekdal (50+ Tek Erkekler)

16:00 | Özcan Bilit – Orhan Batur (55+ Tek Erkekler)

17:30 | Mehmet Selçuk Ergin – Eyüp Başak (55+ Tek Erkekler)

17:30 | Buket Özfırat / Yiğit Haznedaroğlu – Hayriye Belgin Yıkılmaz – Nesim Niso Bardavit (45+ Karışık Çiftler)

17:30 | Orçun Tümer – Sedat Yöngel (40+ Tek Erkekler)

17:30 | Ali Rıfat Aykan / Hayati Fandaklı – Yılmaz Ekşi / Çetin Keçeli (55+ Çigt Erkekler)

17:30 | Bahadır Gezici – Levent Koç (50+ Tek Erkekler)

18:45 | Nasip Yıldız Yiğit / Osman Kayahan – Esra Emine Kütük / Enis Orhun (35+ Karışık Çiftler)

18:45 | Müge Güzelbey – Ezgi Hançer (45+ Tek Kadınlar)

18:45 | Oya Özer / Jeff Besken – Murat Güven / S.Deniz Gediz (35+ Karışık Çiftler)

18:45 | Öncer Özgür Bola / Sedat Yöngel – Oliver Sheenan / Veli Parmaksız (35+ Çift Erkekler)

18:45 | Barış Şahin – Veysel Özrili (25+ Tek Erkekler)

20:00 | Aylin Mine Kasapoğlu – Mine Celepyan (35+ Tek Kadınlar)

20:00 | Zuhal Aydınoğlu / Fidan Kırbaç Özbakır – Sevcan Yavaş / Nihan Arslan (35+ Çift Kadınlar)

20:00 | Emrullah Çiçek – Can Hekimoğlu (35+ Tek Erkekler)

20:00 | Yankı Alper / Denis Memic – Barış Gürsoy / Tolga Sezgin (35+ Çift Erkekler)

20:00 | Nevzat Kaya / Mehmet Salık – Bino Yeruşalmi / Lemi Citon (45+ Çift Erkekler)

20:00 | Ezgi Muratoğlu – Elvan Bakışkan (25+ Tek Kadınlar)

21:15 | Orçun Recep Alkan / Aslı Dağcı – Nilay Akhun / Ertürk Buluç (35+ Karışık Çiftler)

21:15 | Ali Nejat Tucad / Aylin Mine Kasapoğlu – Osman Avcu / Zuhal Aysınoğlu (35+ Karışık Çiftler)

21:15 | Ceren Boyacı – Leyla Özhamurkar (25+ Tek Kadınlar)

21:15 | A.Atilla Arısal – Bino Yeruşalmi (50+ Tek Erkekler)

21:15 | Salih Umut Üngör / Sadık Orkun Baysan – Bilgin Tekin / Batıkan Çolpan (18+ Çift Erkekler)

22:30 | Gçksu Çiloğlu – Maksut Erkam Abdik (18+ Tek Erkekler)

22:30 | Erdal Demirci – Yalçın Kaya (18+ Tek Erkekler)

22:30 | Batıkan Çolpan – Özkan Karaçoban (18+ Tek Erkekler)

22:30 | Bilgin Tekin / Sırma Bingeli – Kamil Emir Aktunç / Özge Erguvan (18+ Karışık Çiftler)

22:30 | Mevlüt Onur Tavukçuoğlu – Efe Can Akbıyık (25+ Tek Erkekler)

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI MAÇ TAKİBİ

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nın sosyal medya hesapları tenis severlere turnuva ile ilgili tüm detaylara canlı olarak aktarıyor.

FACEBOOK: facebook.com/ertugrulakbaytenisturnuvasi/

İNSTAGRAM: instagram.com/ertugrulakbaytenisturnuvasi/