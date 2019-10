Darüşşafaka Tekfen son saniyede mucize basketle yıkıldı!

ULEB EuroCup’ın 3. haftasında C Grubu’nda Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanya temsilcisi Joventut Badalona’ya 85-82 yenildi.

Palau Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreğini 22-19 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 38-36 önde girdi.

İki takımın birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı üçüncü periyot 61-60 Darüşşafaka Tekfen üstünlüğüyle geçerken, son periyotta daha organize hücumlar yapan Joventut Badalona, mücadeleden 85-82 galip ayrıldı.

