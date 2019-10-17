Darüşşafaka Tekfen mucize basketle yenildi!

ULEB EuroCup’ın 3. haftasında C Grubu’nda Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanya temsilcisi Joventut Badalona’ya 85-82 yenildi.

Palau Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreğini 22-19 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 38-36 önde girdi.

İki takımın birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı üçüncü periyot 61-60 Darüşşafaka Tekfen üstünlüğüyle geçerken, son periyotta daha organize hücumlar yapan Joventut Badalona, mücadeleden 85-82 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen, EuroCup'ta Joventut Badalona’ya bu hücum sonrasında 85-82 yenildipic.twitter.com/itYL8c01vF — SKOR (@SozcuSkor) October 16, 2019

İspanya temsilcisinde Xabi Lopez Arostegui 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, Darüşşafaka Tekfen’de ise Johnathan Hamilton 16 sayı üretti. C Grubu’nda ilk yenilgisini alan Darüşşafaka Tekfen, averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi.

Temsilcimiz, gruptaki 4. maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Germani Brescia Leonessa ile mücadele edecek.