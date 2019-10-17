SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Erdoğan – Mike Pence görüşmesi gecikmeli başladı
Bradley Beal’a 72 milyon dolarlık yeni sözleşme
NBA

Bradley Beal’a 72 milyon dolarlık yeni sözleşme

Washington Wizards ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Bradley Beal, takımıyla nikah tazeledi.

17 Ekim 2019 17:05

NBA ekibi Washington Wizards, all-star oyuncusu Bradley Beal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

NBA’in internet sitesinde yer alan habere göre Wizards, 2012’den bu yana takımda forma giyen 26 yaşındaki Beal’ın sözleşmesini 72 milyon dolar karşılığında 2 yıl daha uzattı.

Mevcut kontratında 2 yılı daha bulunan Beal’ın yeni sözleşmesi 2021-2022 sezonunda başlayacak. Böylece Beal, toplamda 4 yıllık kontratı sayesinde 130 milyon dolara yakın maaş kazanacak.

ABD’li skorer oyuncu Beal, geçen yıl normal sezonda maç başına 25,6 sayı, 5,5 asist, 5 ribaunt ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

Son güncelleme 17:05 | 17 Ekim 2019
Bradley Beal NBA Washington Wizards
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
19/10/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR