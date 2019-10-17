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Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro’nun sözleşmesini uzattı!
Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro’nun sözleşmesini uzattı!

Raphael Guerreiro, 2023'e kadar Borussia Dortmund’da forma giyecek.

17 Ekim 2019 17:53

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro’nun sözleşmesini 2022-2023 sezonun sonuna kadar uzattı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Raphael Guerreiro’nun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun uluslararası tecrübeye sahip olduğunu ve bir çok mevkide oynayabileceğini ifade ederek, Guerreiro’nun takımda da büyük saygı gördüğünü kaydetti. 2016’da Borussia Dortmund’a transfer olan Guerreiro, Bundesliga’da oynadığı 61 maçta 10 gol attı. 16 Ekim 2019 Schalke 04 Ozan Kabak ile `asker selamı` görüşmesi yapacak Alman basını Schalke 04`ün `asker selamı` konusunda Ozan Kabak ile bir görüşme yapacağını yazdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:53 | 17 Ekim 2019
Almanya Bundesliga Borussia Dortmund raphael Guerreiro
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