Anadolu Efes Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? Anadolu Efes Valencia karşısında!

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 3. haftasında deplasmanda Valencia Basket ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 2 haftada Efes 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, Valencia’nın ise henüz galibiyeti bulunmuyor ve son sırada. Peki Anadolu Efes Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda?

ANADOLU EFES VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

THY Euroleague’in 3. haftasında Anadolu Efes, bugün TSİ 22.00’de deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Maç BeinSports ekranlarında naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Ligde Anadolu Efes 85.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Valencia Basket ise 67.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes’te Shane Larkin geçtiğimiz hafta ALBA Berlin maçında 26 sayı atarak takımını sırtlamıştı. İspanyol temsilcisinde Jordan Loyd 12.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.