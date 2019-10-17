SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Putin’den Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektuba çok sert tepki
Anadolu Efes Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? Anadolu Efes Valencia karşısında!
Euroleague

Anadolu Efes Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? Anadolu Efes Valencia karşısında!

Gözler bu akşam oynanacak Anadolu Efes Valencia karşılaşmasında. Anadolu Efes, THY Euroleague'in 3. haftasında deplasmanda Valencia Basket ile mücadele edecek. İki takım en son 2017-2018 sezonunda rakip olmuştu. İşte Anadolu Efes Valencia maçına dair detaylar...

17 Ekim 2019 13:26

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 3. haftasında deplasmanda Valencia Basket ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 2 haftada Efes 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, Valencia’nın ise henüz galibiyeti bulunmuyor ve son sırada. Peki Anadolu Efes Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda?

ANADOLU EFES VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

THY Euroleague’in 3. haftasında Anadolu Efes, bugün TSİ 22.00’de deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Maç BeinSports ekranlarında naklen yayınlanacak.

anadolu efes valencia sözcü ile ilgili görsel sonucu

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Ligde Anadolu Efes 85.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Valencia Basket ise 67.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes’te Shane Larkin geçtiğimiz hafta ALBA Berlin maçında 26 sayı atarak takımını sırtlamıştı. İspanyol temsilcisinde Jordan Loyd 12.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.

Son güncelleme 13:26 | 17 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
19/10/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR