SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Putin’den Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektuba çok sert tepki
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş yılda 15-16 milyon lira gelir elde edecek
Süper Lig

Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş yılda 15-16 milyon lira gelir elde edecek

Beşiktaş Kulübü'ne ait olan Fulya AVM'de basın mensuplarıyla bir araya gelen yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün buradan iyi bir gelir elde edeceğini belirtti.

17 Ekim 2019 13:44

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Fulya Alışveriş Merkezi’nin, kulüp için önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi.

Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü’nün Fulya’da açtığı alışveriş merkezinde, siyah-beyazlı takımı takip eden medya mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Beşiktaş’a kalıcı bir eser bırakmak için Fulya AVM’nin yapımında sorumluluğu üstlendiğini kaydeden Ürkmezgil, şunları söyledi:

AVM için canımı verecektim neredeyse. Gece yarılarına kadar çalıştım. İnsanlara kalıcı bir şeyler bırakmak önemli. İnsanlar burada bir alışveriş merkezi olduğunu bilmiyordu. Burayı işlevsel hale getirdik. 55 dükkan var, bir kısmını kiraya verdik, kalanlar için de çeşitli markaların talebi var. Yıl sonuna kadar onları da tamamlarız. Her şey tamamlandığında Beşiktaş buradan yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek.

Son güncelleme 13:44 | 17 Ekim 2019
Ahmet Ürkmezgil beşiktaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
19/10/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR