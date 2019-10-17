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Ahmet Nur Çebi:’Hakkımı helal etmiyorum’
Süper Lig

Ahmet Nur Çebi:’Hakkımı helal etmiyorum’

Beşiktaş Başkan adayı Ahmet Nur Çebi, Sözcü Beşiltaş muhabiri Ali Aydın'a önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, yaptığı açıklamada 'Ben Şenol Hoca’yla ekip değilmişim. Bana ‘abi’ diyen birine, şampiyonluklarda geçen emeklerimi oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkım helal değil' dedi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 17 Ekim 2019 07:13

BEŞİKTAŞ'IN başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'a hakkını helal etmediğini söyledi. Çebi, “Ben Şenol Hoca'yla ekip değilmişim. Bana ‘abi' diyen, kendisine 6.5 yıl hizmet etmiş ikinci başkanı için söylenecek şey değildi ama sürekli ‘ben' diyen birisinden ‘biz' demeyi beklemek yanlıştı. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Şampiyonluklarda geçen emeklerimi, oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkımı helal etmiyorum” dedi.

PEMBE YALAN SÖYLEMEM

ÇEBİ, sözlerini şöyle tamamladı: “Adalı'yı düzenin devamı olarak görüyorum. Yeni bir kongre yeni bir düzen ve devrim için gelmeyi planlıyorum. Mücadele etme ve hırsım var. Camiaya pembe yalan söylemeyeceğim, şeffaf olacağım. Bu camianın 1 kuruşu için 1 saat değil 1 ay düşünerek karar vereceğim. Adalı 7 yılı denetleyeceğini söylüyor. Bunu 10 yıla çıkaralım. 10 yılı denetlemeyi denetim kurulundan talep edeceğim. Kötü bir durum varsa hesabını veririm.”

Son güncelleme 07:13 | 17 Ekim 2019
Ahmet Nur Çebi ali aydın beşiktaş fikret orman roportaj
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