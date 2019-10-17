Ahmet Nur Çebi:’Hakkımı helal etmiyorum’

BEŞİKTAŞ'IN başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'a hakkını helal etmediğini söyledi. Çebi, “Ben Şenol Hoca'yla ekip değilmişim. Bana ‘abi' diyen, kendisine 6.5 yıl hizmet etmiş ikinci başkanı için söylenecek şey değildi ama sürekli ‘ben' diyen birisinden ‘biz' demeyi beklemek yanlıştı. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Şampiyonluklarda geçen emeklerimi, oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkımı helal etmiyorum” dedi.

PEMBE YALAN SÖYLEMEM

ÇEBİ, sözlerini şöyle tamamladı: “Adalı'yı düzenin devamı olarak görüyorum. Yeni bir kongre yeni bir düzen ve devrim için gelmeyi planlıyorum. Mücadele etme ve hırsım var. Camiaya pembe yalan söylemeyeceğim, şeffaf olacağım. Bu camianın 1 kuruşu için 1 saat değil 1 ay düşünerek karar vereceğim. Adalı 7 yılı denetleyeceğini söylüyor. Bunu 10 yıla çıkaralım. 10 yılı denetlemeyi denetim kurulundan talep edeceğim. Kötü bir durum varsa hesabını veririm.”