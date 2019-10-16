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Yok artık! Belçika’daki Beringen Türkgücü’nün 9 yaşındaki futbolcularına ‘asker selamı’ soruşturması!
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Yok artık! Belçika’daki Beringen Türkgücü’nün 9 yaşındaki futbolcularına ‘asker selamı’ soruşturması!

Belçika'da faaliyet gösteren Türk kulübü 'Türkse FC'nin (Beringen Türkgücü) altyapı oyuncuları bir maçtan sonra soyunma odasında asker selamı verince haklarında soruşturma başlatıldı. Belçika Futbol Federasyonu'nun amatör ve altyapı sporlarıyla ilgilenen bölümü olan Voetbal Vlaanderen'in Başkanı Marc Van Craen, konuyla ilgili açıklama yaptı.

SKOR DIŞ HABER 16 Ekim 2019 15:32

Belçika’daki Türk kulübü ‘Türkse FC’de (Beringen Türkgücü) forma giyen minik futbolcular, oynadıkları maçtan sonra Barış Pınarı Harekâtı’na destek için sonra soyunma odasında asker selamı verince haklarında soruşturma başlatıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda minik futbolcuların asker selamı verdiği fotoğrafa “U10’umuzun 5-3’üyle kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun. Bizler ciddi insanlarız. Askerlerimize birçok hediye vermek istiyoruz. Soğukta, yağmurda Türk milletinin varlığı için ruhumuzu feda etmek istiyoruz. Ve bu şaka değil” notu düşüldü.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Voetbal Vlaanderen Başkanı Marc Van Craen, “Suriye’deki politik durum hakkında bir hareket yapamazlar. Bu değerlerimizle ve spor ile siyaseti ayrı tutmak istediğimiz olgusuyla çelişiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Marc Van Craen etik kurulunun da devreye girebileceğini belirtti.

Soruşturma başlatılacağı haberi üzerine açıklama yapan Uluslararası Demokratlar Birliği ve AK Parti Belçika SKM Başkanı Basir Hamarat, “Bu fotoğraflar her yıl tüm şehitler ve akrabaları için saygıyla yapılır. Türkiye ile Suriye arasında çatışma olmasa da bu fotoğrafları yayınlardık. Bu şimdi ekstra bir durum mu? Kulüp buna dikkat etmedi” ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2019 Erdoğan: UEFA'dan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa ile oynadığımız maçta futbolcularımızın verdiği asker selamı sebebiyle UEFA'nın açtığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkmayacağını kaydetti. İlgili Haberi Oku

“FUTBOL ÇOCUKLAR İÇİN OYUN OLMALI”

Beringen Belediye BAşkanı Thomas Vints ise kulüple görüşme talebinde bulunurken “Yabancı çatışmaların ülkemize getirilmesinin iyi olmadığını düşünüyorum. Ayrıca futbol politika değil, çocuklar için oyun olmalı” yorumunda bulundu.

Spor Bakanı Ben Weyt ise konuyla ilgili olarak, “Spor yapan çocukların siyasi ve askeri propaganda için istismara uğradığını düşünmüyorum. Kulüple acilen görüşülmeli” dedi.

Son güncelleme 16:16 | 16 Ekim 2019
belçika Beringen Türkgücü Türkse FC
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