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Unicaja Malaga: 88 – Galatasaray Doğa Sigorta: 83
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Unicaja Malaga: 88 – Galatasaray Doğa Sigorta: 83

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanda, Unicaja Malaga'ya 88-83 yenildi.

16 Ekim 2019 00:26

İspanya’nın Malaga kentindeki Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu’nda oynanan 3. hafta mücadelesinde ilk çeyreği Galatasaray 21-18 önde geçti. Devre ise ev sahibi takımın 51-49’luk üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrek sonunda Malaga temsilcisi farkı 6 sayıya yükseltti. (64-58) Son çeyrekte sarı-kırmızılı ekibin çabaları ise sonucu değiştirmedi: 88-83.

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta gruptaki ilk yenilgisini alırken, Unicaja Malaga üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

15 Ekim 2019 PAOK: 60 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 69 | FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonu D Grubu ilk maçında PAOK ile karşılaşan temsilcimiz Beşiktaş, mücadeleyi 69-60 kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:26 | 16 Ekim 2019
galatasaray doğa sigorta Unicaja Malaga
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OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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