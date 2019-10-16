Unicaja Malaga: 88 – Galatasaray Doğa Sigorta: 83

İspanya’nın Malaga kentindeki Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu’nda oynanan 3. hafta mücadelesinde ilk çeyreği Galatasaray 21-18 önde geçti. Devre ise ev sahibi takımın 51-49’luk üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrek sonunda Malaga temsilcisi farkı 6 sayıya yükseltti. (64-58) Son çeyrekte sarı-kırmızılı ekibin çabaları ise sonucu değiştirmedi: 88-83.

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta gruptaki ilk yenilgisini alırken, Unicaja Malaga üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

PAOK: 60 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 69 | FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonu D Grubu ilk maçında PAOK ile karşılaşan temsilcimiz Beşiktaş, mücadeleyi 69-60 kazandı. İlgili Haberi Oku