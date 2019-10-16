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UEFA asker selamına soruşturma açtı
Milli Takımlar

UEFA asker selamına soruşturma açtı

UEFA, Türkiye'nin Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada asker selamı ile yaptığı gol sevinci hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

16 Ekim 2019 09:01

Fransa ve Arnavutluk'un şikayetleri üzerine UEFA, A Milli Futbol Takımımızın ‘asker selamı' gol sevincine soruşturma başlatıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde geçen cuma günü Arnavutluk ve dün Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak bir müfettiş atandığı belirtilirken, “Türk oyuncuların, Fransa maçındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır” denildi.

15 Ekim 2019 Fransız kanalı M6 asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı Türkiye`nin Fransa ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcularının asker selamı vererek yaptığı gol sevincinin neden yayınlanmadığına açıklık getirdi. İlgili Haberi Oku

A Milli Takım'da futbolcular, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek bu golleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe armağan etmişti.

Öte yandan UEFA, Bulgaristan-İngiltere maçındaki ırkçı tezahüratlar üzerine taraflar hakkında soruşturma açtığını da bildirdi.

Son güncelleme 09:46 | 16 Ekim 2019
asker selamı fransa türkiye uefa
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