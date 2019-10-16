Tutya Yılmaz kimdir?

Tutya Yılmaz aldığı karar ile sporseverleri üzdü. Tutya Yılmaz, Twitter’dan yaptığı açıklamada “3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim” ifadelerini kullandı. İşte Tutya Yılmaz hakkında merak edilenler…

TUTYA YILMAZ KİMDİR?

Tutya Yılmaz 4 Haziran 1999 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. Jimnastik sporuna 2003 yılında başladı. 2004 yılında yani dokuz ay sonra, İstanbul Cimnastik Kulübü'ne geçti. Kendisinden beş yaş büyük grup ile çalışmalara başladı. 2005 yılında yani altı yaşında lisanssız olarak yarışmaya girdi. Yaşım lisans çıkarılamayacak kadar küçük olduğu için dördüncü alette şikayet üzerine yarışmadan çıkarıldı. 2005 yılında ilk yurt dışı kampımı Bulgaristan'da gerçekleştirdi. 2006 yılına gelindiğinde yedi yaşında, 8-9-10 yaşındaki sporcuların katılabildiği minik 2 kategorisinde sıralama dışı katıldı. İyi bir performans göstermesine rağmen yaşının küçüklüğü sebebi ile alınmadı. 2006 yılı yurt dışı kampını Romanya'nın Oneşti Kent'inde Romanya Genç Milli Takımı Kampı'nda gerçekleştirdi.

2007 yılında artık lisanslı olarak yarışmaya başladı ve o yıl Türkiye Şampiyonu oldu. 16 yaşındayken Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda Türkiye’yi temsil etti. Final gören sporcu, 50,831 toplam puanla 13. oldu. İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen 46 th Artıstıc Gymnastıcs World Champıonshıps’te yarıştı ve Türkiye’nin Rio 2016 Olimpiyatları’nda temsil edilebilmesi için gerekli olan kotayı aldı. 2016 Yaz Olimpiyatları'na jimnastik dalında katılım hakkı kazanarak, 2012 Londra'ya katılan Göksu Üçtaş'tan sonra, Olimpiyatlarda yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu. Aynı zamanda Türk jimnastik tarihinde Olimpiyat'a katılmaya hak kazanan en genç jimnastikçi oldu. 7 Ağustos 2016 tarihindeki Olimpiyat performansında, atlamada 13,733, asimetrik barda 12,166, denge aletinde 14,500 ve yer hareketlerinde 12,733 olmak üzere toplamda 53,132 puan toplayarak finale kalamadı.