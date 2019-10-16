Tutya Yılmaz 20 yaşında sporu bıraktı

Türkiye jimnastiğinin en önemli figürlerinden biri olan Tutya Yılmaz, kariyerini noktaladı. 3 yaşında jimnastiğe başlayan, 16 yaşında Olimpiyatlara katılan en genç Türk olarak adını tarihe yazdıran Tutya Yılmaz, jimnastiği bırakma kararı aldı.

Kararını sosyal medyada duyuran Tutya Yılmaz “3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim. Daha da önemlisi milli sporcu olarak ay yıldızlı armayı taşımak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti; hayatım boyunca bu gururu onurla taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

JİMNASTİĞİ BIRAKIYORUM… 3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim pic.twitter.com/SIEmRPSoOI — Tutya Yilmaz (@tutyayilmaz) October 15, 2019

Tutya Yılmaz, kararını duyurduğu bu mesajın altına birçok teşekkür paylaşımı da ekledi.