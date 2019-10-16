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Tutya Yılmaz 20 yaşında sporu bıraktı
Cimnastik

Tutya Yılmaz 20 yaşında sporu bıraktı

Türkiye'nin spor tarihine adını yazdırmış isimlerden biri olan jimnastikçi Tutya Yılmaz, 20 yaşında kariyerini sona erdirdiğini açıkladı.

16 Ekim 2019 08:28

Türkiye jimnastiğinin en önemli figürlerinden biri olan Tutya Yılmaz, kariyerini noktaladı. 3 yaşında jimnastiğe başlayan, 16 yaşında Olimpiyatlara katılan en genç Türk olarak adını tarihe yazdıran Tutya Yılmaz, jimnastiği bırakma kararı aldı.

Kararını sosyal medyada duyuran Tutya Yılmaz “3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim. Daha da önemlisi milli sporcu olarak ay yıldızlı armayı taşımak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti; hayatım boyunca bu gururu onurla taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

Tutya Yılmaz, kararını duyurduğu bu mesajın altına birçok teşekkür paylaşımı da ekledi.

Son güncelleme 08:28 | 16 Ekim 2019
Tutya Yılmaz
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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