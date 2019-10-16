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Türkiye Jokey Kulübü’nden Mehmetçik Vakfı’na destek
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Türkiye Jokey Kulübü’nden Mehmetçik Vakfı’na destek

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Mehmetçik Vakfı'na 500 bin lira bağışta bulundu.

16 Ekim 2019 18:47

Türkiye Jokey Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Terörle mücadelede ülkemizin hassas günlerden geçtiği bu süreçte, vatanımızın bütünlüğü için mücadele eden kahraman Türk Ordumuza destek olmak amacıyla Türkiye Jokey Kulübü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na 500 bin lira bağışta bulunulmuştur” ifadeleri yer aldı.

Açıklama, “Kuzey Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler temenni ederiz” şeklinde sona erdi.

Son güncelleme 18:47 | 16 Ekim 2019
mehmetçik vakfı tjk türkiye jokey kulübü
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