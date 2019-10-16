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Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 8'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

16 Ekim 2019 13:33

Futbolda Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

17.30 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Son güncelleme 13:33 | 16 Ekim 2019
hakem süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
18/10/2019 - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
19/10/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
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