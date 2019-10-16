Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Futbolda Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
18 Ekim Cuma:
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
19 Ekim Cumartesi:
15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
17.30 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya
17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Ali Şansalan
20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
21 Ekim Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu