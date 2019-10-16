Serdal Adalı’dan Ahmet Nur Çebi’ye: Tahmin ediyorum bu ara psikolojisi bozuk

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, beIN Sports’a verdiği özel röportajda rakibi Ahmet Nur Çebi’nin sözlerine yanıt verdi.

Ahmet Nur Çebi’nin kendisi için “Kurulu düzenin devamı” yorumuna cevap veren Adalı, “Çok yanlış bir yol seçti. Tahmin ediyorum birazcık psikolojisi bozuk bu ara” ifadelerini kullandı.

İşte Serdal Adalı’nın gündem yaratacak açıklamaları;

“Sorunların çözümünü biliyoruz. İlk günkü basın toplantısında da söylediğim gibi bizim birinci önceliğimiz bu camianın birliğini beraberliğini sağlamak olacak. İçinde bulunduğumuz durum bize yakışmıyor. Taraftarın yönetimden, yönetimin başka yerlerden kopuk olduğu bir görüntü var. Allah kısmet ederse birinci önceliğimiz bu birlikteliği sağlamak olacak.”

“MADEM BİR ŞEY VAR NİYE AÇIKLAMADILAR?”

“Seçim çalışmamın başından beri camiayı birleştirelim diye yola çıkmış bir insanım. Görüyorum ki sayın Çebi hala ayrıştırmaya çalışıyor. Son 7 seneyi inceleyelim lafım, bunu Fikret Orman talep etti benden. Gereğini yap diyen kendisidir. Orada 10 sene demiş. Son 1,5 senesinde ben varım. Onun da 6 ayı başka bir yerdeydim. Kendileri daha önce bu incelemeyi yaptırdı. Benim de içinde olduğum yönetimin. Sayın Fikret Orman’la beraberlerken, benim de içinde olduğum geçmişi incelediler. Açıklasaydı o zaman. Niye açıklamadılar? Hesap soracağız, inceleteceğiz dediler. Çebi de ikinci başkanıydı bu kulübün. Madem bir şey vardı niye açıklamadılar. Ben hayrete düşüyorum. Üzüldüm de.”

Ahmet Nur Çebi`den Fikret Orman`a sert eleştiri: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş`ın 20 Ekim`de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman`a hakkını helal etmediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

“GENEL KURUL’UN ZEKASIYLA DALGA GEÇİLİYOR”

“Hazır kıtalardan bahsediyorlar. Bir önceki seçimde sayın Fikret Orman’la Çebi bana karşı seçime girdi. O zaman hazır kıtalar yok muydu. Yeni mi çıkmış. Bu camia çok zeki bir camiadır. Bence Beşiktaş Genel Kurulu’nun zekasıyla dalga geçiliyor. Ve çok yanlış yapıyor. Beşiktaş Genel Kurulu’nun her oyu kıymetli. Herkes hür iradesiyle oyunu kullanır. Bunun aksi düşünülemez. Biz birleştirelim derken ayrıştırmaya çalışıyor. Bunu geçmişte de yaptı”

“TAHMİN EDİYORUM PSİKOLOJİSİ BOZUK”

“Parçalanma hadisesi kendi başına olan bir şey değil ki. Orman’ın yanından ayrılanların yaptığı şeyler bunlar. 19 senenin devamı demiş. Saydığı 19 senede toplam yöneticilik yılım 2,5 yıl. İnsanların zekasıyla dalga geçmesin. Mağdur edebiyatını da bıraksın Çebi. Bu camia her şeyi çok iyi biliyor. Altı buçuk sene ikinci başkanlık yapacaksınız, icra kurulu başkanı olacaksınız, Çebi’nin imzası olmadan tek bir ödeme olmayacak, sonra da mağduru oynayacaksınız. Çok yanlış bir yol seçti. Tahmin ediyorum birazcık psikolojisi bozuk bu ara”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman`dan Ahmet Nur Çebi`ye yanıt! Beişktaş Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başkan adayı Ahmet Nur Çebi`nin kendisi hakkında söylediklerine yanıt verdi. İlgili Haberi Oku