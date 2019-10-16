Schalke 04 Ozan Kabak ile ‘asker selamı’ görüşmesi yapacak

EURO 2020 Elemeleri’nde oynanan Fransa Türkiye maçında milli takım oyuncularımızın yaptığı asker selamının yankıları devam ediyor…

Almanya basınından Kicker’de yer alan habere göre Bundesliga ekibi Schalke 04 konu ile ilgili milli futbolcumuz Ozan Kabak ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Fransa karşısında görev almayan ve yedek kulübesinde bulunan Ozan Kabak da mücadelenin ardından futbolcularımız ile birlikte asker selamı vermişti.

Alman basınında yer alan açıklamalara göre Schalke 04’ün Ozan Kabak ile görüşerek bu durumun bir daha yaşanmamasını söyleyerek Suriye konusunu kapatacağı belirtildi.

Schalke’den gelen asker selamı açıklamasında “Ozan Kabak ile konuşarak bu konuyu kapatacağız. Kulübümüzü Suriye’deki olaylardan ve sembolik jestlerden uzak tutuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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