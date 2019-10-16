Ronaldo Messi’yi ikiye katladı! Bir yılda 44 milyon Euro gelir

Dünya futbolunun zirvesinde yer alan iki isim Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin Instagram kazançları belli oldu. Cristiano Ronaldo, 44 milyon Euro gelir ile zirvede yer alırken, en yakın rakibi Lionel Messi’nin iki katı kazanç elde etti.

Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Instagram paylaşımlarımdan 44 milyon Euro gelir elde etti. Buzz Bingo’nun araştırmasına göre Ronaldo, geçtiğimiz 12 ay boyunca yaptığı 34 sponsorlu paylaşım sonrası, 44 milyon Euro kazandı. Lionel Messi ise, 36 ile Ronaldo’dan daha fazla sponsorlu paylaşım yapmasına rağmen 21.5 milyon Euro’luk geliri kasasına koydu.

Bu iki ismi, İngiliz futbolunun efsane isimlerinde David Beckham takip etti. Neymar 4’üncü, Zlatan Ibrahimovic ise 5’inci sırada yer aldı.

Kariyerinde 700 gole ulaşan Cristiano Ronaldo için Juventus özel bir klip yayınlamıştı.

Cristiano Ronaldo, şimdiye kadar Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarını terletti.