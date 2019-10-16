Paolo Maldini: İstanbul’u unutmak için bir sürü ağrı kesici aldım

Kariyeri boyunca yalnızca AC Milan forması giyen Paolo Maldini, babasının izinden giderek İtalyan kulübünde başarılı bir kariyeri geride bıraktı. İtalyan futboluna adını altın harflerle yazdıran efsane, İstanbul’da Liverpool’a kaybettikleri efsane Şampiyonlar Ligi finalini ve yaşadıklarını anlattı.

Sözlerine Milan’a olan aşkıyla başlayan Paolo Maldini, “Bu kulüple olan ilişkim 1978’de başladı ve hiç bitmedi” derken, İstanbuldaki final ile ilgili ise, “Avrupa’da 8 final maçı oynadım. 5 tanesini kazandım. Fakat 1 tanesi önemli bir iz bıraktı. O maçın favorisi bizdik. Liverpool’dan çok daha iyi oynadık. Sonrasında işler karşı tarafın istediği gibi gitti” yorumunda bulundu.

“KAYBEDİP, KAYBETMEDİĞİMİZİ SORDUM”

Maç sonrası yaşadıklarıyla ilgiliyse, “Oyunun çok azını hatırlıyorum. Bundan kurtulmak için çok fazla ağrı kesici almıştım. Inzaghi’nin golünü, son düdüğü ve küçük kutlamaları hatırlıyorum. Finalden 3 gün sonra ameliyat oldum ve uyandığımda gerçekten kaybedip, kaybetmediğimizi sordum” ifadelerini kullandı.

Milan, 2005’te oynanan dramatik finalin ardından Liverpool ile 2007’de Şampiyonlar Ligi Finali’nde bir kez daha karşılaştı ve rakibini yenerek şampiyon oldu.

Milan formasıyla 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüplerarası Dünya Kupası, 4 Avrupa Süper Kupa, 7 Serie A, 5 İtalya Kupası ve 1 İtalya Kupası kazanmayı başardı.