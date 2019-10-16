Merih Demiral ve Mert Günok haftanın 11’inde

EURO 2020 Elemeleri’ndeki son maçta da forma giyen Medipol Başakşehir’in file bekçisi Mert Günok ve Juventus’un başarılı isimlerinden Merih Demiral, Fransa karşısında mili forma altında sergiledikleri oyunla haftanın 11’ine seçildi.
EURO 2020 elemelerinde oynanan maçların ardından haftanın takımı şu şekilde oluştu:
“Mert Günok, Semenov, Merih Demiral, Baldvinsson, McGinn, Cherysev, Malinovskyi, Zahavi, Lukaku, Kane, Lewandowski.”
A Milli Futbol Takımımız’da kaleci Mert Günok ve savunma oyuncumuz Merih Demiral, EURO 2020’de haftanın takımına seçildi. pic.twitter.com/HyAVjGgXT4
— SKOR (@SozcuSkor) October 16, 2019