SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Trump: Suriye’deki durumun görüşülmesi için ABD yardım edecek
Merih Demiral ve Mert Günok haftanın 11’inde
Milli Takımlar

Merih Demiral ve Mert Günok haftanın 11’inde

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta performanslarıyla büyük beğeni toplayan kaleci Mert Günok ile defans oyuncusu Merih Demiral, UEFA'da haftanın 11'ine seçildi.

16 Ekim 2019 18:37

EURO 2020 Elemeleri’ndeki son maçta da forma giyen Medipol Başakşehir’in file bekçisi Mert Günok ve Juventus’un başarılı isimlerinden Merih Demiral, Fransa karşısında mili forma altında sergiledikleri oyunla haftanın 11’ine seçildi.

EURO 2020 elemelerinde oynanan maçların ardından haftanın takımı şu şekilde oluştu:

“Mert Günok, Semenov, Merih Demiral, Baldvinsson, McGinn, Cherysev, Malinovskyi, Zahavi, Lukaku, Kane, Lewandowski.”

Son güncelleme 18:37 | 16 Ekim 2019
EURO 2020 Elemeleri Merih Demiral Mert Günok
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
18/10/2019 - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
19/10/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR