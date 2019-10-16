Mehmet Muharrem Kasapoğlu’dan UEFA’nın asker selamına soruşturma hakkında ilk yorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Grup Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Meclis’te, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UEFA’nın, A Milli Takım’da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na disiplin soruşturması başlattığının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Kasapoğlu, “Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum” ifadesini kullandı.

Spor avukatı Taner Ünlü: Asker selamının cezai yaptırımı yok! Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa maçında verdiği asker selamına UEFA tarafında soruşturma başlatılması ile ilgili konuşan TFF Eski Tahkim, Disiplin ve Etik Kurulu üyesi, spor hukuku avukatı Taner Ünlü, Bu bir soruşturma ve sonrasında disiplin kuruluna sevkine gerek olmadığına karar verilecektir diye düşünüyorum dedi. İlgili Haberi Oku

Milli futbolcular, konuk ettiği Arnavutluk’u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, bu golleri Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik’e armağan etmişti.