Manchester United yolundaki Massimiliano Allegri, Emre Can ve Mandzukic’i istiyor

İngiltere Premier Lig’de oynadığı 8 maçta sadece 9 puan toplayabilen Manchester United’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verilmesi bekleniyor.

Norveçli teknik direktörün yerine düşünlen isim ise Milan ve Juventus ile İtalya Serie A’da şampiyonluklar yaşayan Massimiliano Allegri… Geçen sezon sonunda Juventus’tan ayrılan İtalyan teknik adam, bu sezona girerken hiçbir takımla anlaşmayarak dinlemek istediğini belirtmişti.

Ülkesi dışında hiç görev almayan 52 yaşındaki antrenör için Manchester United ile yıllık 6.5 milyon Pound’a anlaştı iddiası, İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından yazıldı.

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EMRE CAN VE MANDZUKIC’İ İSTİYOR

Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti yaşayan Manchester United’ın kadro kalitesi ise eleştirilen bir diğer nokta! Kaleci David de Gea ve Paul Pogba dışında yıldızı olmayan Kırmızı Şeytanlar bu sezon başında 87 milyon Euro’ya stoper Harry Maquire ve 55 milyon Euro’ya sağ bek Aaron Wan-Bissaka’yı kadrosuna katmıştı.

Allegri, Manchester United’a gelirken bu sezon Juventus’ta Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Emre Can ve Mario Mandzukic’i getirmek istiyor.

Allegri her iki oyuncuyla da Juventus’ta beraber çalıştı.