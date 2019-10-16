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MAÇ SONUCU | Romanya 1-1 Norveç | Trabzonsporlu Sörloth Norveç’i ipten aldı…
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | Romanya 1-1 Norveç | Trabzonsporlu Sörloth Norveç’i ipten aldı…

EURO 2020 Elemeleri F Grubu 8. hafta karşılaşmasında Romanya'ya konuk olan Norveç, 90+2'de Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

SKOR DIŞ HABER 16 Ekim 2019 00:35

EURO 2020 Elemeleri F Grubu 8. hafta mücadelesinde Romanya ile karşılaşan Norveç, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve uzatmalarda gelen golle bir üst tura yükselme umutlarını devam ettirdi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 52. dakikasında penaltı kazanan Romanya, George Puscas ile vuruştan yararlanamazken 10 dakika sonra sahneye çıkan Alexandru Mitrita takım arkadaşının hatasını telafi ederek ülkesini 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Trabzonspor’un Norveçli forveti Alexander Sörloth 90+2’de attığı golle skoru 1-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

Norveç bu sonuçla puanını 11 yaparken EURO 2020’ye katılma umutlarını da devam ettirmiş oldu. Romanya ise 14 puanla Norveç’in bir basamak üzerinde yer aldı.

Öte yandan Galatasaray’ın Rumen forveti Florine Andone da mücadeleye 63. dakikada dahil oldu.

15 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | İsveç 1-1 İspanya | EURO 2020 Elemeleri F Grubu EURO 2020 Elemeleri F Grubu 8. hafta maçında İsveç ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1`lik beraberlikle sona erdi. İspanya bu sonuçla bir üst tura yükselmeyi garantiledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:35 | 16 Ekim 2019
Alexander Sörloth euro 2020 norveç romanya
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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