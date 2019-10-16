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Liverpool’un genç yıldızı Trent Alexander-Arnold Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
İngiltere Premier Lig

Liverpool’un genç yıldızı Trent Alexander-Arnold Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Liverpool'da forma giyen Trent Alexander-Arnold, Premier Lig'de geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

SKOR DIŞ HABER 16 Ekim 2019 10:39

İngiltere ve Liverpool’un yükselen yıldızı Trent Alexander-Arnold, sergilediği performansla göz kamaştırıyor. Henüz 21 yaşında Liverpool’da sağ bek pozisyonunun değişmez ismi olmayı başaran Trent Alexander-Arnold, başarıya doymuyor.

Geçtiğimiz sezon Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Trent Alexander-Arnold, performansıyla alkış aldı. Trent Alexander-Arnold, özellikle Liverpool’un deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Barcelona maçında alınan 4-0’lık galibiyette önemli pay sahibi olmuştu. Son dakikada kullandığı korner atışında önce atmaktan vazgeçer gibi yapıp, daha sonra bir anda kullandığı vuruşla takımına gol kazandıran Trent Alexander-Arnold, dünya futbol gündeminin tepesine oturmuştu.

Trent Alexander-Arnold, 2018-2019 sezonunda Premier Lig’de sergilediği başarılı performansla da adından sıkça söz ettirdi. Trent Alexander-Arnold, Premier Lig’de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu olmayı başardı. Premier Lig’de 12 asiste imza atan genç yıldız, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Trent Alexander-Arnold, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu benim için büyük bir onur… Sürekli önüme bakıyorum ve takımımın daha fazla gol pozisyonuna girmesi için çalışıyorum. Benim asist yapabilmem için takım arkadaşlarımın gol atması gerekiyor. Bu bir takım oyunu… Takım olmadan bu rekoru kırmam imkansızdı” dedi.

Liverpool’un genç beki Trent Alexander-Arnold, rekoru ezeli rakipleri Everton’ın futbolcuları Andy Hinchcliffe (1994/95) ve Leighton Baines’ten (2010/11) alması da taraftarlara ayrı bir sevinç yaşattı.

Hinccliffe ve Baines, bir sezonda yaptıkları 11 asistle rekoru ellerinde tutuyorlardı.

Son güncelleme 10:42 | 16 Ekim 2019
liverpool Trent Alexander-Arnold
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