LeBron James Çin Hong Kong krizinde protestocuların hedefi oldu! Formasını yaktılar

Çin’in ile Hong Kong arasında Mart ayında filizlenen ve yaz aylarında artarak devam eden gerilim, NBA’i de etkiledi. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için başlayan, yasa geri çekilmesine rağmen dinmeyen olaylar, Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla NBA’in de etkilenmesine neden olmuştu.

Hong Konglu protestocuları destekleyen bir paylaşımda bulunan Daryl Morey’nin “Özgürlük için savaş. Hong Kong'un yanında ol” şeklindeki paylaşımı, Çin ile NBA arasındaki ilişkileri zedelemişti. Morey, mesajını silmesine ve “Amacım kimseyi üzmek değildi. Zor bir meselede görüşümü dile getirdim. Paylaşımı yaptıktan bu yana birçok değişik fikri değerlendirme şansını yakaladım” şeklinde özür mesajı yayınlasa da, Çin’in öfkesini dindirmeye yeterli olmadı.

NBA'in Çin'deki yayın hakları için 1,5 milyarlık anlaşması bulunan Tencent Holdings, Morey’nin paylaşımı nedeniyle Houston Rockets takımının karşılaşmalarını yayımlamayacaklarını açıkladı.

ABD-Çin gerginliği NBA`ye sıçradı NBA takımlarından Houston Rockets`ın genel müdürünün Hong Kong`daki gösterilere destek veren Twitter paylaşımın ardından Çin Basketbol Ligi, bu takımla bağlarını askıya alma kararı aldı, bazı televizyon kanalları, takımın maçlarını yayımlamayacağını duyururken, bazı şirketler de sponsorluklarını geri çekti. İlgili Haberi Oku

LEBRON JAMES HEDEF HALİNE GELDİ

Olaya dahil olan Los Angeles Lakers’ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron James, Morey’nin paylaşımını eleştirdi. LeBron James, Monday isimli programda yaptığı yedi dakikalık açıklama sonrası hem Hong Kong’daki protestocuların hem de insan hakları örgütünün hışmına uğradı.

LeBron James, Morey’nin paylaşımı hakkında özetle, “Belli ki bu konu hakkında yanlış bilgilendirilmiş veya bilgi sahibi olmadan o mesajı yazmış. Birçok kişi bundan zarar görebilirdi. Yalnızca finansal olarak değil; duygusal, fiziksel, ruhsal olarak da… Yaptığımız paylaşımlarda ve seçtiğimiz kelimelerde daha dikkatli olmamız gerek. Ayrıca dünyada yaşanan her olayın, herkesi ilgilendiren bir durum olduğuna katılmıyorum” dedi.

Bu açıklamasının ardından LeBron James, Hong Kong’daki protestocuların hedefi haline geldi. Protestocular, LeBron James’in formasını yakarak, bazı protestocular ise yıldız basketbolcunun fotoğraflarının üzerine para koyarak tepkilerini gösterdiler.

Birçok insan hakları savunucusu, politikacı ve sporsever de LeBron James’in açıklamasını eleştirdi. Eleştirilerde, LeBron James’in açıklamasındaki motivasyon sorgulandı.