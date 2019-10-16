İstanbul plaj voleybolu yaza veda turnuvası noktalandı

Yoğun ilgi gören turnuvada U20 Genç Kızlar kategorisinde Sude – Esra ikilisi şampiyonluğa ulaşırken Şilan – Gökçe ikilisi ise gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı. Her iki takım sporcuları Galatasaray Yıldız Voleybolu takımı oyuncuları olarak aktif spor yaşamlarını sürdürüyor. Turnuvada bronz madalyaya ulaşan isimler ise İrem – Sena ikilisi oldu.

U21 GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ

Spor İstanbul Yaza Veda Plaj Voleybolu Turnuvası'nda U21 Genç Erkekler Kategorisinde ise şampiyonluğu göğüsleyen Batuhan – Ramazan ikilisi oldu. Gümüş madalyaya ise Tarık – Can ikilisi uzandı. U21 Genç Erkekler Kategorisinde bronz madalya, Ozan – Halis ikilisinin oldu.

ÖDÜLLER TÖRENLE SAHİPLERİNE VERİLDİ

Turnuva sonrası düzenlenen kupa ve madalya töreninde sporculara ödüllerini vermek üzere Omsiva Sağlık ve Yoga Akademisi koordinatörü Gülkan Türkdoğru, Spor İstanbul Spor Koordinasyon Merkezi'nden Cemil Yakupoğlu, KYANİ İş Ortağı ve Proje Yöneticisi Fulya Cirit, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erdal Yolcu, organizasyonu üstlenen Ahmet ŞİMŞİR hazır bulundu. Dereceye giren sporcular, kupa madalya ödüllerinin yanı sıra KYANİ'den sporcu besin takviye özel ödülleri ile Omsiva Sağlık ve Yoga Akademisi ücretsiz eğitim programlarına katılma hediyeleri aldılar.

Sunuculuğunu İlker Çetece'nin yaptığı Spor İstanbul Yaza Veda Plaj Voleybolu Turnuvası, Omsiva Sağlık ve Yoga Akademisi ana sponsorluğunda ve KYANİ, Nescafe, Orıgın Cafe ürün destek sponsorluğunda gerçekleşti.